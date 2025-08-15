Viola News
La Nazione

Nazione: "Sohm ancora tra i migliori, Gud ai primi lampi. Dzeko, forma lontana"

Gudmundsson
Il quotidiano tira le somme dopo l'ultima amichevole del precampionato
Redazione VN

Di seguito riportiamo alcuni giudizi de La Nazione sull'amichevole disputata al Viola Park tra la Fiorentina e la Japan University: per il quotidiano, "finalmente si è visto Gudmundsson, alla prima recita estiva più convincente. Quantomeno puntuale all'appuntamento col pallone messo in mezzo da Sohm, ancora tra i più positivi".

Note negative

Il pallone dell'1-1 "non pareva impossibile da intercettare per la difesa". E poi ancora: "L'impressione è che sia Dzeko ad accendere la luce con movimenti e giocate. Ma al momento la condizione fisica del bosniaco è lontana da quella dei giorni migliori".

