Nazione: “Sohm ancora tra i migliori, Gud ai primi lampi. Dzeko, forma lontana”

Di seguito riportiamo alcuni giudizi de La Nazione sull'amichevole disputata al Viola Park tra la Fiorentina e la Japan University: per il quotidiano, "finalmente si è visto Gudmundsson , alla prima recita estiva più convincente. Quantomeno puntuale all'appuntamento col pallone messo in mezzo da Sohm , ancora tra i più positivi".

Note negative

Il pallone dell'1-1 "non pareva impossibile da intercettare per la difesa". E poi ancora: "L'impressione è che sia Dzeko ad accendere la luce con movimenti e giocate. Ma al momento la condizione fisica del bosniaco è lontana da quella dei giorni migliori".