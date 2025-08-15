Di seguito riportiamo alcuni giudizi de La Nazione sull'amichevole disputata al Viola Park tra la Fiorentina e la Japan University: per il quotidiano, "finalmente si è visto Gudmundsson, alla prima recita estiva più convincente. Quantomeno puntuale all'appuntamento col pallone messo in mezzo da Sohm, ancora tra i più positivi".
Nazione: "Sohm ancora tra i migliori, Gud ai primi lampi. Dzeko, forma lontana"
Note negative—
Il pallone dell'1-1 "non pareva impossibile da intercettare per la difesa". E poi ancora: "L'impressione è che sia Dzeko ad accendere la luce con movimenti e giocate. Ma al momento la condizione fisica del bosniaco è lontana da quella dei giorni migliori".
