Nazione sicura: “Sohm lascerà il Parma. La Fiorentina si ferma a 12mln e spera”

In mediana il nome più vicino rispetto agli altri è quello di Simon Sohm. Giocatore che piace, per il quale si è ipotizzata una spesa di 10-12 milioni.

Pochi per le richieste del Parma. Difficile per i ducali possano ottenere i 20 milioni sperati, ma per far decollare la trattativa le parti dovranno venirsi incontro. Di certo c'è che Sohm lascerà il Parma.