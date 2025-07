Nazione si domanda: “Chi offrirebbe mai 12 milioni per Lucas Beltran?”

La società viola lo acquistò per circa 18 milioni, ma oggi realisticamente potrebbe venderlo per 12 milioni, magari con l’aggiunta di un piccolo bonus. Una cifra che, se confermata, rappresenterebbe una perdita secca, ma utile per finanziare nuovi acquisti e semplificare le scelte di Pioli su un reparto offensivo già affollato. In assenza di offerte concrete, la dirigenza dovrà decidere se insistere su Beltran o aprire alla sua cessione, magari accettando un compromesso economico pur di sbloccare il mercato in entrata.