Nazione: “Sempre viva l’idea Siwe. Pradè deve scegliere il vice-Kean”

Con l'affare Sohm ad un passo dalla conclusione (QUI LA NEWS), la Fiorentina si concentra sugli ultimi colpi in entrata. La priorità in questo momento è quella dell'attaccante. In particolare Daniele Pradè cerca il vice Moise Kean, dal momento che Dzeko è considerato la seconda punta. Le indicazioni, come riporta La Nazione, sono chiare: fisicità, capacita di lavorare spalle alla porta, ed attacco alla profondità.