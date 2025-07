Nazione: “Sassuolo su Beltran, intreccio con Volpato? Pioli vuole un attaccante”

Nelle ultime ore sono tornate con forza le voci di un possibile interesse del Sassuolo per Lucas Beltran. Il club neroverde sta valutando il profilo dell’attaccante argentino, ma al momento appare difficile che la Fiorentina accetti una cessione in prestito, preferendo eventualmente soluzioni definitive o più vantaggiose.

Parallelamente, il Sassuolo continua a mostrare un forte apprezzamento per Cristian Volpato, giovane talento che potrebbe rientrare in eventuali discorsi di mercato tra i due club. Tuttavia, non sembrano esserci trattative concrete al momento, anche se i contatti tra le parti restano aperti.