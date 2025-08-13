Nazione: “Premier su Zortea. E la Fiorentina torna a sondare Calabria”

Non solo l'attacco. L'altra priorità rimane quella di sistemare la fascia destra. Le valutazioni su Fortini sono in corso, ma parallelamente vanno avanti anche discorsi su altri calciatori.
Si cerca un vice Dodò
Zortea rimane un obiettivo sul quale sembra piombato anche il Crystal Palace. Nella giornata di ieri è tornata a circolare la candidatura di Davide Calabria, svincolato e fedelissimo di Pioli.
Di fronte a una pretesa d'ingaggio giusta la Fiorentina potrebbe pensarci negli ultimi giorni di mercato. Confermata a centrocampo l'idea Nicolussi Caviglia in attesa di capire il futuro di Mandragora. Lo scrive la Nazione.
