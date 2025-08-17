Nazione: “Pongracic poteva partire, adesso è importante. Kean non al top”

La Fiorentina si avvicina all’inizio ufficiale della stagione con due appuntamenti ravvicinati: l’andata del playoff di Conference e la prima di campionato a Cagliari. Pioli ha già delineato il suo assetto tattico (3-4-1-2) e i giocatori chiave, ma permangono dubbi sulla tenuta fisica di alcuni elementi, ancora affaticati dal lungo ritiro estivo. Nonostante questo, il tecnico può contare su un gruppo di giocatori in ottima condizione atletica e con il giusto atteggiamento mentale per accendere subito la stagione.