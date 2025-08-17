La Fiorentina si avvicina all’inizio ufficiale della stagione con due appuntamenti ravvicinati: l’andata del playoff di Conference e la prima di campionato a Cagliari. Pioli ha già delineato il suo assetto tattico (3-4-1-2) e i giocatori chiave, ma permangono dubbi sulla tenuta fisica di alcuni elementi, ancora affaticati dal lungo ritiro estivo. Nonostante questo, il tecnico può contare su un gruppo di giocatori in ottima condizione atletica e con il giusto atteggiamento mentale per accendere subito la stagione.
Nazione: “Pongracic poteva partire, adesso è importante. Kean non al top”
Fra i più pronti spicca Pongracic, cresciuto durante l’estate in motivazione e forma fisica, vicino al 100% di condizione e già con ritmo da partita vera. Anche Dodo si presenta al top, grazie al feeling con Pioli e a una collocazione tattica che valorizza le sue qualità; il brasiliano potrebbe essere uno dei protagonisti della fase iniziale della stagione.
Fagioli si prepara a vivere una stagione di riscatto, pronto a guidare la mediana della Fiorentina con concentrazione e solidità fisica, vicino al 90% della condizione ideale. Un gradino sotto c’è Kean (85%), sul quale Pioli punta a completare la crescita in vista dell’inizio delle partite ufficiali, con la convinzione che il suo apporto offensivo migliorerà con il ritmo del campionato. Lo scrive la Nazione.
