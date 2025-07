Nazione: “Pioli spinge per Bernabé, ma Pradè ritiene eccessivi 20-25mln”

Il Parma attende un'offerta da parte della Fiorentina

Redazione VN 9 luglio 2025 (modifica il 9 luglio 2025 | 08:28)

La trattativa tra la Fiorentina e il Parma per Adrian Bernabé è ancora in una fase iniziale, ma il club viola lo considera una priorità assoluta su esplicita richiesta del tecnico Stefano Pioli. Il direttore sportivo Daniele Pradè ha mosso i primi passi giorni fa, sondando la disponibilità del giocatore tramite il suo entourage, ricevendo un segnale positivo: Bernabé ha infatti espresso gradimento per un eventuale trasferimento a Firenze. Tuttavia, i dialoghi non sono ancora entrati nella fase operativa vera e propria.

Il nodo principale resta la valutazione economica del cartellino: il Parma non si è ancora espresso ufficialmente, ma in maniera informale ha lasciato intendere di voler incassare almeno 20-25 milioni di euro, cifra che la Fiorentina ritiene eccessiva per l’ex talento di Barcellona e Manchester City. Per questo motivo, finora non è stata presentata un’offerta ufficiale, ma lo staff viola sta lavorando a una proposta strutturata con bonus che possa sbloccare la situazione.

L’impressione è che il periodo iniziale di corteggiamento sia quasi terminato e che sia arrivato il momento per Pradè di affondare il colpo. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se ci sono margini per avviare una vera trattativa col Parma e trasformare l’interesse in un’operazione concreta. Lo scrive la Nazione.