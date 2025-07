Nazione: “Pioli e il gioco riconoscibile. Kean in versione campionato”

La Fiorentina ha concluso il ritiro italiano con un test probante contro la Carrarese, reso ancora più speciale dalla presenza della Curva Fiesole, che ha trasformato la serata in un evento carico di emozione. In campo, Stefano Pioli ha proposto una formazione molto vicina a quella titolare, mostrando buone indicazioni tattiche nonostante la condizione fisica ancora approssimativa. Difesa composta da Comuzzo, Mari e Ranieri, buoni segnali da Dodò e Gosens sulle fasce, mentre a centrocampo Fagioli ha orchestrato bene con Richardson. In attacco, Kean è apparso già in grande forma, andando a segno due volte dopo aver colpito anche una traversa.

A fine gara, Pioli si è detto soddisfatto del lavoro svolto: ha trovato un gruppo unito, serio e motivato, elementi fondamentali per costruire un’identità di gioco chiara. Ora la squadra si prepara a volare in Inghilterra per la prossima fase della preparazione. Il test contro la Carrarese ha dato risposte concrete, confermando una Fiorentina già solida nei reparti e ispirata in avanti, con Kean in grande spolvero e un pubblico sempre più coinvolto nel nuovo corso tecnico e umano della squadra. Lo scrive la Nazione.