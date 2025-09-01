Nazione: “Pioli e i cambi di Comuzzo e Ranieri. Si aspetta di più dalla difesa”

La sfida contro il Torino ha segnato il debutto del giovanissimo Kouadio, classe 2006, subentrato a Comuzzo all’inizio del secondo tempo. Una scelta che ha ricordato quanto già fatto da Pioli nelle partite con Cagliari e Polissya, quando aveva tolto un titolare in difesa all’intervallo per mandare un segnale chiaro al reparto arretrato. Il tecnico ha voluto così concedere spazio a un talento promettente, che durante il ritiro aveva già attirato attenzioni, confermando la fiducia nelle sue prospettive di crescita.