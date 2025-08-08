Il ritiro della Fiorentina non si è svolto solo sul campo. Stefano Pioli ha prestato grande attenzione anche alle attività extracampo per costruire un gruppo solido e unito ed evitare la frammentazione che era presente al suo arrivo.
Nazione: “Pioli costruisce la squadra anche fuori dal campo. Il segreto del gruppo”
Un ritiro extra-campo. Lo spirito di Pioli contagia tutti
In quest'ottica i pomeriggi senza allenamenti il club ha organizzato delle attività come partite di paintball, grigliata all'aperto, sfide sul circuito di go-kart. Il tutto alternato anche a momenti di relax in hotel tra calcio balilla, freccette, biliardo, ping pong e torni alla PlayStation.
Piccoli dettali che sono però importanti per cementare rapporti e creare legami tra i compagni. Lo riporta La Nazione.
