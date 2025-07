Nazione: “Palladino puntava sui singoli. Ora Pioli cerca la coralità”

In questa fase di preparazione, in cui il mercato è ancora aperto e le amichevoli servono a calibrare la condizione fisica, le opinioni hanno ancora un loro peso. La Fiorentina, reduce da una stagione chiusa con il raggiungimento dell’Europa ma anche con tensioni e malumori, sembra aver ritrovato entusiasmo e compattezza grazie all’arrivo di Stefano Pioli. Il tecnico ha riportato un senso di appartenenza, ridato ambizione parlando apertamente di obiettivi come la Champions e trofei, e ha subito incarnato con serietà e impegno il volto istituzionale della società.