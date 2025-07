Nazione: “Non chiamatela Fiorentina d’estate. Pioli prepara il tridente dei sogni”

La Fiorentina ha affrontato la sua prima amichevole stagionale con un chiaro segnale: quella vista in campo non è una formazione “estiva” o sperimentale, ma una squadra che riflette già le intenzioni tattiche di Stefano Pioli per la nuova stagione. Il modulo scelto è il 3-4-1-2, con la difesa a tre come base e l’utilizzo degli esterni Dodo e Gosens per dare ampiezza. A centrocampo, Fagioli e Mandragora si alternano come play e interditori, mentre il tridente offensivo composto da Kean, Dzeko e Gudmundsson (schierato dietro le punte) rappresenta il fulcro del progetto tecnico.