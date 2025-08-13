La Fiorentina è concentrata sull'attacco. Oltre alla cessione di Beltran, contestualmente il club viola sta cercando un altro attaccante.
Nazione: “loannidis piace tanto a Pradè. Ceduto Beltran, ci riproverà”
I nomi per l'attacco della Fiorentina di Stefano Pioli
Caratteristiche differenti da quelle di Beltran e più simili a quelle di Kean, ma è chiaro che la cessione dell'argentino aumenterebbe la disponibilità economica per la nuova punta.
Nomi noti. Da Shpendi (per il quale servono comunque 10 milioni) a Siwe, passando per Harder (difficile che lo Sporting lo ceda in prestito) e Daku (costo 8 milioni), fino al solito loannidis, tenuto sempre in piedi nonostante costi vertiginosi. Ma il greco piace a Pradè, che col tesoretto Beltran potrebbe riprovarci.
Magari dopo aver conosciuto il risultato di domani sera, con il Panathinaikos impegnato nella gara di ritorno del turno preliminare di Europa League contro lo Shakhtar. Lo scrive la Nazione.
