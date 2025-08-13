Nazione, Kouadio può partire? “Su di lui un club della Premier League”

Kouadio ha impressionato tutti. E c'è già chi è interessato

Redazione VN 13 agosto 2025 (modifica il 13 agosto 2025 | 11:36)

Entrare a freddo a Old Trafford al 34’ contro il Manchester United potrebbe intimorire chiunque, ma Eddy Kouadio ha reagito dominando i duelli con naturalezza e sicurezza, segnando una svolta importante nel suo percorso di crescita durante il ritiro estivo. Nato nel 2006 in Italia da genitori ivoriani, Kouadio è uno dei talenti più promettenti del vivaio viola, con un fisico imponente, grande senso della posizione e una personalità fuori dal comune per la sua età.

Dopo aver iniziato a giocare a calcio tra Prato e Firenze, Kouadio è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, conquistandosi un ruolo sempre più importante fino a superare Kospo nelle gerarchie durante i test in Inghilterra. Nelle ultime amichevoli con Nottingham Forest e Manchester United ha mostrato sicurezza e aggressività, guadagnandosi consensi e rafforzando la sua candidatura per un posto nella prima squadra.

Con un contratto professionistico fino al 2027 e già convocazioni nelle Nazionali giovanili italiane, Kouadio sogna di rappresentare la Costa d’Avorio e ha già messo un piede nel calcio dei grandi. La tournée estiva sembra aver acceso in lui la consapevolezza di poter competere ad alti livelli, mentre l’interesse del Sunderland, presente da tempo, conferma il suo valore sul mercato. Lo scrive la Nazione.