Nazione: “Kessié chiede 6mln di stipendio. La Fiorentina vira con forza su Sohm”

La Nazione si sofferma sul centrocampo della Fiorentina. In mezzo al campo la situazione non è mutata. Sullo sfondo restano Kessié e una marea di milioni di euro di stipendio.

L'impressione è che i 3,5 che può proporre la Fiorentina non bastino nonostante il lavoro diplomatico di Pioli. Il mediano ivoriano potrebbe lasciare l'Arabia per uno stipendio intorno ai 6 milioni. Cifra fuori parametro per la Fiorentina in questo momento.