Nazione: “Kean rinnova, con clausola più alta. Sì aspetta solo il sì di Commisso”

La Fiorentina si sta muovendo con decisione sul fronte dei rinnovi contrattuali, puntando su due pedine fondamentali per il progetto di Stefano Pioli: Moise Kean e Rolando Mandragora. Entrambi si stanno allenando con entusiasmo al Viola Park e le trattative per i loro prolungamenti sono in fase avanzata. I prossimi giorni saranno cruciali, con una serie di incontri programmati che potrebbero portare alle firme definitive. Le due situazioni, però, partono da presupposti diversi: Kean è una scommessa tecnica ed economica, mentre Mandragora è ormai un pilastro consolidato del gruppo.