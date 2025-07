Nazione: “Kean, pronti vari bonus personali e non. Lo stipendio sarà di 4,5mln”

Moise Kean ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi della Fiorentina con una semplice dichiarazione di fedeltà al club, spegnendo le tensioni delle ultime settimane legate alla clausola rescissoria. Il centravanti ha affermato di essere motivato a proseguire la sua avventura in viola, sottolineando la gratitudine verso una società che lo ha sempre supportato. La sua presenza sorridente in allenamento e l'accoglienza calorosa dei tifosi hanno trasformato quello che poteva essere un giorno teso, l’ultimo della clausola, in una festa. Ora, chi vorrà Kean dovrà trattare direttamente con la Fiorentina, e a un prezzo superiore ai 52 milioni precedentemente fissati.