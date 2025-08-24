Nazione: “Il ritorno di Pioli. Con lui si è alzata l’ambizione della Fiorentina”

La Fiorentina, grazie a una campagna di rafforzamento equilibrata sotto la gestione Commisso, si presenta oggi come una squadra con identità precisa e ricchezza di alternative. Pioli ha contribuito a dare coesione e stabilità, superando gli alti e bassi della passata stagione. Pur con alcune incognite legate al calciomercato e agli assestamenti tattici, la squadra appare finalmente solida e pronta a competere su più fronti, dalla Conference League alla corsa per l’Europa, fino al sogno Champions.

Il tecnico viola, forte dell’esperienza accumulata e del sostegno incondizionato della dirigenza e dell’ambiente, si appresta a costruire un ciclo importante, come confermato dal contratto triennale. La Fiorentina non sarà più guidata dall’idea e dalla suggestione, ma da un programma calcolato e orchestrato, con la sicurezza di poter affrontare momenti difficili con lucidità. Il ritorno di Pioli rappresenta così un punto di svolta, capace di unire squadra, società e tifosi attorno a un progetto ambizioso e concreto. Lo scrive la Nazione.