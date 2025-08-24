Il ritorno in campionato per Stefano Pioli porta con sé emozioni forti, diverse da quelle vissute in Europa, perché rappresenta il secondo debutto da allenatore della Fiorentina. Mentre siede sulla panchina dell’Unipol Domus di Cagliari, i ricordi del passato sportivo e personale si intrecciano inevitabilmente, ma il tecnico sa che le sfide non finiscono mai: il campionato arriva a poche ore dalla vittoria netta in Conference League.
La Nazione
Nazione: “Il ritorno di Pioli. Con lui si è alzata l’ambizione della Fiorentina”
La Fiorentina, grazie a una campagna di rafforzamento equilibrata sotto la gestione Commisso, si presenta oggi come una squadra con identità precisa e ricchezza di alternative. Pioli ha contribuito a dare coesione e stabilità, superando gli alti e bassi della passata stagione. Pur con alcune incognite legate al calciomercato e agli assestamenti tattici, la squadra appare finalmente solida e pronta a competere su più fronti, dalla Conference League alla corsa per l’Europa, fino al sogno Champions.
Il tecnico viola, forte dell’esperienza accumulata e del sostegno incondizionato della dirigenza e dell’ambiente, si appresta a costruire un ciclo importante, come confermato dal contratto triennale. La Fiorentina non sarà più guidata dall’idea e dalla suggestione, ma da un programma calcolato e orchestrato, con la sicurezza di poter affrontare momenti difficili con lucidità. Il ritorno di Pioli rappresenta così un punto di svolta, capace di unire squadra, società e tifosi attorno a un progetto ambizioso e concreto. Lo scrive la Nazione.
