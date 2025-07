Nazione: “Gli è bastata una telefonata a Dzeko per scegliere la Fiorentina”

Gli è bastata una telefonata, una sola davvero, per scegliere Firenze e la Fiorentina. Edin Dzeko in campo non è mai stato un eccelso dribblatore (si intende molto più di assist e gol, come confermano i 46 centri totalizzati nel recente biennio col Fenerbahçe) eppure alla domanda se prima di sposare il progetto viola ci fosse stato qualcosa con il Bologna - la società che il ds Pradè ha bruciato sul tempo per mettere sotto contratto il bosniaco - l'ex Roma ha sviato con astuzia il discorso: «Quando il mio agente mi ha parlato della Fiorentina, ho voluto firmare subito. Non avevo altre idee per la testa. lo volevo solo tornare in Italia e in un grande club. Tutti mi parlano bene di questa città. E poi della Viola ho il ricordo di quando Batistuta regalava magie in Champions.». Lo scrive la Nazione.