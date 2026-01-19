Nazione: “Fiorentina, ecco la svolta. Partito il Frecciarossa della salvezza”

La svolta della Fiorentina

Redazione VN 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 06:42)

Il Frecciarossa della salvezza parte da Bologna, spinto da una Fiorentina di cuore, orgoglio e grande lucidità tattica. La vittoria, dedicata a Rocco, incornicia la miglior prestazione stagionale dei viola: coraggio e pressing sono le armi con cui Vanoli domina il primo tempo e manda in crisi l’ex Italiano. Mandragora e Piccoli firmano due gol pesantissimi che indirizzano la gara, prima di un finale carico di tensione in cui la Fiorentina rischia, soffre, ma resiste.

Senza Kean, è Piccoli a guidare l’attacco con personalità, sostenuto da un Fagioli ispirato, da un Dodo incontenibile e dalla fantasia di Gudmundsson. Il Bologna soffre sin da subito e, nei primi 20 minuti, la Fiorentina segna due volte: prima con Ndour (gol annullato dal Var), poi con il vantaggio vero firmato da Mandragora su assist rasoterra di Gud. I rossoblù provano a reagire con Orsolini e Freuler, ma i viola tengono e colpiscono ancora allo scadere del primo tempo con Piccoli, il cui gol viene convalidato dopo revisione Var.

Nella ripresa Italiano prova a cambiare tutto con quattro sostituzioni immediate, mentre Vanoli dà continuità alla squadra vista nei primi 45 minuti. Il ritmo cala, il Bologna cresce con Rowe e Fabbian e nel finale la Fiorentina vive minuti di grande apprensione: palo di Rowe e gol di Fabbian che riapre la partita. Ma l’assalto finale non basta. I viola tengono botta e portano a casa tre punti pesantissimi: la corsa salvezza è lanciata, e il treno ha davvero lasciato la stazione. Lo scrive la Nazione.