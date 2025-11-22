Nazione: “Ecco perché Luciano Spalletti disse di no a Joe Barone”

La Nazione parla del no di Luciano Spalletti a Joe Barone all'offerta di allenare la Fiorentina. Come nel nostro pezzo di qualche giorno fa, il noto quotidiano spiega i perché del rifiuto:
Eppure Firenze resta casa sua: qui Spalletti ha giocato nelle giovanili, qui nel 2019 rifiutò la panchina dopo la proposta di Barone per mancanza di un progetto credibile e sempre qui vivono i suoi amici di una vita, dal gruppo delle «galline del Cioni» al Viola Club Montaione, il paese natale dove custodisce la sua tenuta «La Rimessa». Oggi, però, conterà solo il presente: la Fiorentina, ultima, cerca la scintilla mentre la Juventus deve trovare continuità. E il Franchi, ancora una volta, sarà il giudice di una storia d'amore tormentata.
