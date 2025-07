Nazione: “Ecco i prossimi rinforzi della Fiorentina sul mercato. Il piano di Pioli”

La Fiorentina prosegue con cautela sul mercato, concentrandosi sulla ricerca di rinforzi in tre ruoli chiave: un centrocampista (due in caso di partenza di Amir Richardson), un attaccante e un'alternativa sulla fascia destra per coprire il ruolo di vice Dodò. Le valutazioni tecniche continuano durante il ritiro, in particolare per capire se Fortini possa rappresentare una soluzione interna per la corsia destra.