Nazione e le note positive: “Bene la difesa. Sohm a suo agio. E questo Ndour…”

Stefano Pioli, al ritorno dalle due settimane di ritiro in Inghilterra, ha portato con sé diverse certezze, in particolare riguardo alla fase difensiva della Fiorentina. Nonostante i due gol subiti contro il Leicester, con una formazione sperimentale in campo, il terzetto difensivo formato da Comuzzo, Pongracic e Ranieri ha dimostrato solidità e affidabilità. Dodò e Gosens rimangono punti fermi sulle fasce laterali, mentre la crescita di Pongracic, centrale croato, è stata una delle note più positive: passato da una stagione complicata a un ruolo di vero regista difensivo, guida con sicurezza la retroguardia insieme a De Gea.