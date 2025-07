Nazione: “Dubbi su Fagioli regista. A centrocampo manca un nome forte”

Il centrocampo della Fiorentina è ancora un cantiere aperto: Stefano Pioli, al termine del ritiro estivo al Viola Park, continua a sperimentare in attesa degli innesti richiesti dal mercato. Mancano almeno uno, se non due centrocampisti, di cui uno titolare, e l’allenatore si sta adattando utilizzando i giocatori disponibili in ruoli non sempre naturali. È il caso di Nicolò Fagioli, provato come regista sia contro la Primavera che con la Carrarese: una soluzione interessante dal punto di vista tecnico, ma ancora acerba sotto il profilo tattico e fisico.