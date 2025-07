Nazione: “Dodò ed un rinnovo che non arriva. Ecco le due opzioni per lui”

Il caso di Dodò è il più spinoso per la Fiorentina, in vista del ritiro del Viola Park. La Nazione sottolinea come il ragazzo fra 10 giorni, si unirà a tutta la squadra per preparare la prossima stagione, sotto la guida di Stefano Pioli. Il brasiliano non ha ancora messo l'agognata firma sul rinnovo di contrato. Un rinnovo che è stato proposto, discusso, ma non accettato. Il suo stato d'animo sarà da monitorare, per evitare che la situazione deflagri