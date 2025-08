Nazione: “Comuzzo? Per 30mln non partirà mai. Ma se l’offerta dovesse aumentare…”

Comuzzo e Dodò rappresentano due elementi fondamentali per la Fiorentina sia dal punto di vista tecnico-tattico che finanziario. Entrambi sono considerati incedibili e al centro del progetto sportivo , ma allo stesso tempo costituiscono un patrimonio economico rilevante per la società: due veri e propri "jackpot" da proteggere con attenzione. Il club è consapevole del valore strategico dei due giocatori e li considera risorse preziose da gestire con lungimiranza.

La valutazione complessiva dei due si aggira attorno ai 60 milioni di euro, equamente divisi tra i 30 milioni stimati per ciascuno. Nonostante l’interesse concreto mostrato da club importanti come Juventus, Napoli e squadre arabe, la posizione della Fiorentina non è mai cambiata: l’obiettivo è mantenerli entrambi in rosa. In particolare, è stata la volontà di Comuzzo di restare a Firenze a impedire qualsiasi avvio di trattativa, dimostrando attaccamento al club e rendendo irrilevante ogni tentativo esterno di inserirsi.