Nazione: “Comuzzo? Da capire se per il club trattenerlo è stata la scelta migliore”

Pioli però, sulla linea arretrata, ha ancora appeso (e ben visibile) il cartello 'lavori in corso', come dire che l'apporto di Ranieri e di Comuzzo è da registrare. Sono arrivi Viti, Kospo e Lamptey e poi potrebbe esserci la tentazione di dire: ok, la Fiorentina ha trattenuto Comuzzo rinunciando a un max-pacco di milioni. Ecco, qui bisogna essere chiari e capire se alla fine, davvero, la società e l'allenatore considerano la scelta migliore aver confermato Comuzzo, non aver fatto cassa e di conseguenza non aver inserito una nuova pedina.