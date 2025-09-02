Nazione: “Comuzzo? Da capire se per il club trattenerlo è stata la scelta migliore”

La Nazione si concentra sulla difesa. E' arrivato Viti ed è arrivato - a sorpresa e dal Barcellona - il giovane Kospo. A seguire il blitz, assolutamente positivo, per Lamptey (che quale alternativa a Dodo, viaggia su una posizione ibrida difesa-mediana). Punto. Reparto che funziona, potrebbe essere lo slogan riferendosi al recente passato, non si cambia.
Pioli però, sulla linea arretrata, ha ancora appeso (e ben visibile) il cartello 'lavori in corso', come dire che l'apporto di Ranieri e di Comuzzo è da registrare. Sono arrivi Viti, Kospo e Lamptey e poi potrebbe esserci la tentazione di dire: ok, la Fiorentina ha trattenuto Comuzzo rinunciando a un max-pacco di milioni. Ecco, qui bisogna essere chiari e capire se alla fine, davvero, la società e l'allenatore considerano la scelta migliore aver confermato Comuzzo, non aver fatto cassa e di conseguenza non aver inserito una nuova pedina.
Così il mercato della difesa viola si assesta sul voto della sufficienza (6), con la consapevolezza che sia Viti, sia Kospo non sono titolari. Bene la conferma di Fortini.
