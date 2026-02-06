Nazione: “Chi conosce bene Paratici sottolinea un aspetto del suo carattere”

La Nazione si sofferma su Fabio Paratici. Non un fenomeno da calciatore, un top fra i dirigenti internazionali. Si può riassumere così la carriera del nuovo ds viola, prima mestierante del pallone tra C1 e C2, poi dirigente di altissimo livello.
E quel che conta per i tifosi della Fiorentina è sicuramente questo secondo aspetto. Pacato, sorridente. Chi lo conosce bene sa che non ama parlare davanti ai microfoni. Ma ha l'esperienza per rispondere un'ora a un fiume di domande senza dire troppo. Prima la salvezza, poi il futuro. Il messaggio è arrivato forte e chiaro anche al gruppo squadra.
Lì dove ci sono calciatori che Paratici conosce molto bene. Da Moise Kean (incrociato la prima volta quando era poco più che un ragazzino) allo stesso Fagioli, passando per Solomon.
