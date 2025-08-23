Nazione: “Cher Ndour supera Richardson e se la gioca con Mandragora”

Nazione su Cher Ndour

Redazione VN 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 10:10)

Stefano Pioli ha momentaneamente accantonato l’idea estiva di un tridente offensivo con Gudmundsson e Dzeko a supporto di Kean, preferendo un centrocampista in più per garantire maggiore equilibrio. Questa scelta ha favorito l’inserimento di Ndour, preferito a Richardson, grazie alle sue doti fisiche e di corsa. Proprio da un suo lancio è nato il gol di Gudmundsson, confermando la bontà della decisione tattica. L’ex PSG sembra avere le caratteristiche ideali per integrarsi nel progetto tecnico di Pioli e ritagliarsi un ruolo importante nel corso della stagione.

Tra i protagonisti più positivi c’è anche Cher, che ha rinunciato a parte delle vacanze per essere subito disponibile e si è presentato in ottima forma già dalla preparazione. La sua affidabilità lo mette in concorrenza diretta con Mandragora, una sfida interna che garantirà soluzioni preziose a centrocampo. Parallelamente, la società è ancora attiva sul mercato per cercare un altro centrocampista dalle caratteristiche simili, a conferma che il rinforzo della mediana non è solo una scelta temporanea ma una strategia precisa.

La nuova Fiorentina potrà quindi adattarsi alle esigenze dei vari avversari, alternando partite giocate con un centrocampo più folto a gare in cui rischiare di più con l’attacco a tre. Questa flessibilità, tipica delle grandi squadre, sarà fondamentale in una stagione lunga e piena di impegni, nella quale i viola puntano a essere protagonisti in più competizioni. La profondità e la varietà della rosa, molto migliorata rispetto al passato, consentono a Pioli di cambiare pelle a seconda delle situazioni, aumentando le ambizioni della squadra. Lo scrive la Nazione.