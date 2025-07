Nazione, che stoccata a Palladino: “Niente più palla a Kean e vediamo che succede”

La Nazione sul gioco della squadra di Palladino, adesso in mano a Pioli

Redazione VN 22 luglio - 09:09

La Fiorentina sembra aver voltato pagina rispetto ai tempi recenti in cui la strategia offensiva si riduceva a lanciarsi su Kean sperando nel suo estro. L'amichevole vinta 8-0 contro la Primavera ha mostrato una squadra con un'identità chiara e un'idea tattica ben definita da Stefano Pioli. Il modulo 3-4-2-1 è stato utilizzato per l’intero incontro, con i trequartisti che si abbassavano sulla linea dei centrocampisti, rendendo il sistema dinamico ed equilibrato. Sia i titolari che le riserve hanno interpretato bene questo schema, con Fazzini autore di una buona prova e Ndour eletto migliore in campo.

La squadra si è distinta per una costruzione ordinata dal basso e una pressione immediata dei centrocampisti in fase di riconquista. Questo ha migliorato la qualità del possesso palla e la rapidità nelle transizioni. Anche a livello individuale sono arrivate risposte importanti, come quella di Dodô, che ha subito risposto alle sollecitazioni di Pioli segnando il primo gol estivo della squadra. L’attenzione ai dettagli e la reattività dei singoli confermano l’efficacia del lavoro svolto finora.

In sintesi, l’impressione è che la Fiorentina abbia imboccato la strada giusta per costruire una squadra solida, organizzata e propositiva. Con un undici di base già competitivo e alcuni giovani in crescita, il gruppo sta assimilando rapidamente i principi di gioco voluti da Pioli. L'arrivo di un regista di qualità potrebbe essere l'ultimo tassello per completare una squadra pronta a imporsi con idee chiare e intensità. Lo scrive la Nazione.