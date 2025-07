Nazione boccia Fagioli play: “Non è il vestito che più gli calza a pennello”

Fagioli, per esempio, ha evidenziato qualità più adatte al ruolo di mezzala offensiva, bravo negli inserimenti e nei passaggi chiave, ma meno efficace nel dettare i tempi della manovra. Bianco si è comportato meglio da regista, ma non ha ancora la statura per imporsi come titolare fisso. In questo scenario, il ritorno di Richardson potrà aggiungere una soluzione in più, ma non risolvere del tutto il problema strutturale del centrocampo. Lo scrive la Nazione.