Nazione: “Bene la difesa, sorpresa Ndour. Male Richardson, Parisi e Fortini”

Il punto sulla tournée inglese e non solo

Redazione VN 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 09:52)

Il ritiro della Fiorentina in Inghilterra ha fornito a Stefano Pioli risposte chiare sulla rosa, distinguendo chi è pronto a giocare un ruolo da protagonista e chi, invece, è rimasto indietro. In difesa, Pablo Marí ha convinto mostrando leadership e affidabilità, mentre Pongracic, dopo una stagione difficile, si è affermato come titolare. A centrocampo, Nicolò Fagioli ha preso le redini della regia con qualità e visione, e Ndour, approfittando dell’infortunio di Mandragora, si è messo in luce conquistando la conferma e venendo tolto dal mercato.

Non tutte le prestazioni sono state positive, soprattutto tra i terzini di riserva Parisi e Fortini, che non hanno convinto: Parisi appare in calo fisico e di sicurezza, mentre Fortini, classe 2006, è stato frenato da un infortunio e attira l’interesse di Empoli e Torino, anche se lui non vuole tornare in Serie B. In generale, questa coppia non ha dimostrato di poter garantire affidabilità per la nuova stagione.

Infine, difficoltà sono emerse anche da parte di Richardson, che non ha inciso durante il ritiro e fatica con la lingua italiana, e Sabiri, che doveva essere una carta jolly ma non ha trovato un ruolo preciso, dimostrandosi poco incisivo se non nei calci piazzati. Lo scrive la Nazione.