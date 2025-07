Nazione: “Beltran vuole convincere Pioli. Nzola? C’è l’Arabia”

Momento di cessioni in casa Fiorentina

Su Nzola si muove il mercato. Se lo contendono Genoa e Pisa, che per ora lo hanno chiesto solo in prestito e la Fiorentina vorrebbe cederlo a titolo definitivo

In questo senso ci sarebbe una proposta araba che l'attaccante ha messo in standby. Su Beltran non si è mosso granché.