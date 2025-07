Nazione avvisa: “Kean può partire anche dopo la clausola. Dipende da… Vlahovic!”

La risposta è tutt’altro che semplice. Perché se oggi nessun club sembra intenzionato a versare immediatamente la cifra richiesta, una volta scaduta la clausola il valore di Kean potrebbe addirittura salire , soprattutto se innescato da un effetto domino legato alle cessioni eccellenti nei top club europei. Un esempio? Se il Napoli dovesse vendere Osimhen o il Milan salutare Theo Hernandez, potrebbero liberarsi risorse importanti e immediate per lanciare l’assalto a Kean.

Al momento, i segnali sono concreti ma leggeri. Il Napoli osserva, ma è paralizzato dalla posizione di Osimhen. Il Milan si è fatto risentire, ma più per scardinare le richieste della Juve su Vlahovic – obiettivo dichiarato di Allegri – che per un reale interesse. L’Inter? Marotta ha lasciato intendere qualcosa, ma senza affondare il colpo. Chi invece merita più attenzione è il Manchester United , che ha da tempo messo Moise nel mirino: un blitz nelle ore finali della clausola non è da escludere , specie se supportato da un’intesa già esplorata col giocatore e il suo entourage.

In tutto questo, la vera chiave sarà Kean stesso. Clausola o no, la sua volontà sarà decisiva. Sarà lui, con il suo sì o il suo no a un’offerta da fuori, a determinare il futuro. Se decidesse di restare a Firenze, si aprirebbe un altro fronte: una probabile ridiscussione del contratto, con conseguente aggiornamento dell’ingaggio in linea con il suo ruolo centrale nel progetto tecnico di Pioli.