Nazione avverte: “Senza Osimhen, il Galatasaray è pronto a tornare su Kean”

Fino a martedì prossimo, l’attenzione della Fiorentina sarà concentrata su Moise Kean, attorno al quale ruotano diverse strategie di mercato. Il club spera di liberarsi dal vincolo della clausola rescissoria per poter agire con maggiore libertà sulle trattative future, incluso il rinnovo del contratto dell’attaccante. Il presidente Rocco Commisso ha già previsto un’offerta di circa 4 milioni di euro a stagione per convincere Kean a restare.

Nel frattempo, anche l’Al Hilal si è unito alla lista delle pretendenti per l’attaccante viola, su esplicita richiesta del nuovo allenatore Simone Inzaghi, intenzionato a potenziare ulteriormente la rosa. Kean ha recentemente rifiutato l’offerta dell’Al Qadsiah, che ha poi virato su Mateo Retegui. Tuttavia, l’interesse dall’Arabia Saudita resta forte, con l'Al Hilal pronto a offrire cifre molto alte per assicurarsi il centravanti della Nazionale.

Restano da monitorare anche altre situazioni che potrebbero sbloccare o complicare il destino di Kean. Il Galatasaray, impegnato su un possibile affare con Osimhen, potrebbe virare su Kean in caso di esito negativo. Anche il Manchester United osserva con attenzione, ma sembra intenzionato a intervenire solo dopo la scadenza della clausola. Per ora, quindi, tutto è fermo, e la Fiorentina rimane in attesa di sviluppi concreti. Lo scrive la Nazione.