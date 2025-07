Nazione avverte: “Dzeko, Kean e Gud non possono giocare tante gare insieme”

La prima uscita estiva della Fiorentina ha messo in mostra un tridente offensivo già affiatato e spettacolare: Gudmundsson, Dzeko e Kean hanno brillato contro la Primavera, mostrando talento, intesa e concretezza . L’islandese ha colpito una traversa e fornito un assist, Dzeko ha guidato la manovra e segnato da opportunista, mentre Kean ha trovato il gol e creato numerose occasioni. I tre sembrano divertirsi in campo tanto quanto fanno divertire, dando l’impressione di essere il motore della nuova identità viola.

Tuttavia, nonostante le ottime premesse, la coesistenza dei tre non sarà sempre sostenibile. L’età di Dzeko e l’assetto sbilanciato che un tridente del genere comporta impongono a Pioli di valutare con attenzione quando e quanto proporre insieme i suoi tre assi offensivi, soprattutto nelle gare più impegnative. L’obiettivo è mantenere equilibrio tattico senza rinunciare alla pericolosità in attacco.

Per questo, l’allenatore potrebbe presto testare soluzioni alternative: Gudmundsson potrebbe agire più vicino alla porta in coppia con uno tra Kean e Dzeko, oppure si potrebbe optare per due trequartisti a supporto di un’unica punta. L’amichevole ha dunque confermato il potenziale del tridente, ma anche aperto a possibili variazioni strategiche per garantire efficacia e sostenibilità nel lungo periodo. Lo scrive la Nazione.