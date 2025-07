Nazione: “Al Hilal non pervenuta per Kean. Fiorentina, si superano i 4 milioni?”

Mancano solo tre giorni alla scadenza per esercitare la clausola rescissoria da 52 milioni di euro per Moise Kean, e alla Fiorentina si vive un’attesa carica di tensione. I dirigenti Pradè e Ferrari si preparano alla giornata di mercoledì, quando potranno passare dalle trattative verbali a un’offerta concreta per il rinnovo dell’attaccante, con cui il club sta lavorando da settimane.