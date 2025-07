Nazione a Dodò: “Prendi Kean come esempio. Adesso la Fiorentina ha più forza”

Daniele Pradè, Alessandro Ferrari e Roberto Goretti possono ora pianificare il resto della sessione con maggior serenità. Si attendono le valutazioni tecniche di Stefano Pioli su Lucas Beltrán prima di eventuali mosse, mentre sul fronte Dodô il club potrà trattare con più forza e credibilità. La Fiorentina non si presenterà come un semplice trampolino di lancio, ma come un progetto solido, costruito attorno a figure come Kean, De Gea e Gudmundsson, e guidato da un allenatore di primo livello.