Nazione: “10mln più Nzola per Bernabé. Ma il Parma chiede Beltran. Adesso?”

Mentre la Fiorentina continua a monitorare da vicino la situazione di Moise Kean, i dirigenti non trascurano le altre operazioni di mercato, in particolare a centrocampo. Il nome più caldo è quello di Adrian Bernabé, centrocampista del Parma, già da tempo nel mirino della Viola. Il giocatore è interessato alla destinazione, ma la trattativa è complicata dalla valutazione elevata che ne fa il club emiliano: venti milioni di euro, una cifra considerata troppo alta dalla Fiorentina, che punta a chiudere intorno ai dieci-dodici milioni, bonus inclusi.

Per abbassare la parte cash, la Fiorentina ha proposto di inserire M’bala Nzola come contropartita tecnica. L’idea non è stata rifiutata dal Parma, che però avrebbe rilanciato chiedendo Lucas Beltran al posto dell’attaccante angolano. Il club ducale, dopo la cessione di Bonny all’Inter, non ha l’urgenza di vendere e può quindi trattare da una posizione di forza. Tuttavia, l’interesse per Beltran è reale, anche se il River Plate, inizialmente interessato a riportarlo in Argentina, si è fatto da parte. L’ultima parola sul futuro dell’attaccante spetterà a Stefano Pioli, che vuole osservarlo da vicino nel ritiro.