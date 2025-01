Napoli, la probabile anti-Fiorentina. Quotidiani con pochi dubbi: sorpresa davanti

Come se la giocherà il Napoli di Conte al Franchi? Secondo i quotidiani di dubbi ce ne sono ben pochi. Le assenze di Kvaratskhelia e Politano (L'ANNUNCIO DI CONTE) pesano tanto, non solo a livello tecnico, ma anche a livello numerico. Sulla destra, grande chance per Neres, in grande spolvero nelle ultime uscite; sulla sinistra, no Ngonge, no Politano, ma Spinazzola, probabilmente per mantenere quell'equilibrio che garantiva dall'altro lato Politano col suo solito lavoro da "quinto di centrocampo" in fase di non possesso. Per il resto, idee chiare: Lukaku davanti, Meret in porta; difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (ricordiamo l'assenza di Buongiorno) e Olivera. In mezzo, ecco i soliti tre: Anguissa, Lobotka, McTominay.