Napoli, Comuzzo si complica: Conte spera nell’amicizia Commisso-De Laurentiis

Il Napoli ha già offerto 35 milioni tra prestito, riscatto e bonus, ma la trattativa resta in bilico. Con il mercato che chiude lunedì, gli sviluppi nelle prossime ore saranno decisivi, anche in base alla convocazione di Comuzzo per la partita contro il Genoa. I buoni rapporti tra De Laurentiis e Commisso potrebbero influenzare l’esito dell’operazione, mentre Palladino ha elogiato il giovane difensore per il suo impegno e senso di appartenenza.Lo riporta il Corriere dello Sport.