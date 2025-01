Moreno, dalla gioia all’incubo. Ma a questa Fiorentina servono aiuti concreti

Palladino ha dato fiducia a Moreno , giovane difensore su cui la Fiorentina ha investito, schierandolo in una partita difficile. L'inizio è stato promettente, ma un grave errore che ha portato al rigore per il Napoli ha compromesso la sua prestazione. Dopo una palla persa e un fallo ingenuo su Anguissa , la serata di Moreno è crollata, trasformando un'opportunità in un duro colpo.

Nonostante ciò, il centrale rappresenta una risorsa su cui puntare per il futuro, soprattutto in un reparto difensivo che fatica a trovare stabilità. Tra nuovi arrivi come Valentini e le incognite come Pongracic, la difesa viola è ancora un cantiere aperto, in attesa di contributi più consistenti da tutti gli interpreti. Lo riporta la Nazione.