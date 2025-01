Monza-Fiorentina, la probabile formazione: torna Gosens, c’è Beltran

Questa sera la Fiorentina si gioca tre punti importantissimi visto i vari pareggi in campionato. Vincere contro un Monza in difficoltà per rilanciare il sogno Champions e iniziare il girone di ritorno con un passo diverso rispetto a come è stato finito il primo. Palladino , pronto a tornare alla difesa a 4, schiera i titolarissimi. (LE PROBABILI)

De Gea in porta, con Dodò sulla destra e la coppia Comuzzo-Ranieri nel mezzo. Sulla sinistra torna Gosens, con Fabiano Parisi che va in panchina. Non convocato Danilo Cataladi, al suo posto gioca Mandragora che affiancherà il francese Adli. In attacco spazio per Sottil e l'ex Colpani sulle fasce. Dietro a Moise Kean, pronto Lucas Beltran con Albert Gudmundsson che va in panchina. C'è Folorunsho pronto a entrare a gara in corso. (I CONVOCATI)