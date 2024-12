Missione ripartenza: la Fiorentina vuol restare sul convoglio d’alta Europa

"C’è un treno che viaggia spedito e che in questa fase della stagione non permette rallentamenti o fermate improvvise. È il convoglio d’alta Europa sul quale da tempo, ormai, Raffaele Palladino e i suoi giocatori hanno trovato posto. Il Napoli di Conte e l’Atalanta di Gasperini sono in testa, con l’Inter di Inzaghi subito dietro in una carrozza di prima classe che ospita anche la Lazio.