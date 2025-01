Messaggi chiari e precisi: così Raffaele Palladino ha messo i puntini sulle i

Raffaele Palladino, nel momento più difficile della sua carriera da allenatore, ha trasmesso messaggi chiari a squadra, società e tifosi in vista della sfida contro il Monza, cruciale per interrompere un periodo negativo di quattro partite con un solo punto conquistato. Ha ribadito l'importanza del lavoro, senza cercare alibi: «L'unica partita davvero sbagliata è stata quella con l'Udinese, ma ci siamo preparati bene per ribaltare la situazione».