Mercato: Aquilani vuole un suo ex giocatore al Catanzaro. Il punto

Il Corriere dello Sport, riporta aggiornamenti oggi riguardo al futuro del centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco. Come scrive il quotidiano, infatti, in mediana il Catanzaro è alla ricerca di un giocatore di spessore per la categoria, con il club calabrese che sarebbe fortemente interessato a Alessandro Bianco, giovane talento viola seguito con attenzione anche da mister Aquilani, che lo ha già allenato nella Primavera della Fiorentina.
