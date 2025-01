“Meno parole più fatti”. La Fiorentina sceglie il silenzio

La Fiorentina si concentra solo sul campo in vista della Lazio. Dopo il Torino in pochi hanno parlato

La Fiorentina attraversa un momento difficile. I risultati non ci sono, e la paura è quella di perdere tutto quello che di buono era stato fatto prima. Per questo la società ha scelto la via del silenzio, dopo settimane di parole forti. Solo il ritmo degli allenamenti in vista della Lazio, sarà il campo a parlare in casa viola.