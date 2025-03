Maturato e responsabile: non paragonate Kean a Balotelli

La crescita di Kean non è solo tecnica, ma anche caratteriale. Ha trovato maturità ed equilibrio, lasciandosi alle spalle il passato turbolento e i paragoni con Balotelli. A dimostrarlo è il suo ruolo chiave nella Fiorentina, con 15 gol in campionato e 4 in Conference League. Palladino, che ha sempre creduto in lui, ha contribuito a questa trasformazione, rendendolo un punto di riferimento per la squadra. Inoltre, la sua doppietta alla Germania lo ha inserito in un club ristretto di giocatori azzurri capaci di segnare due reti ai tedeschi, insieme a nomi leggendari come Riva e Piola.