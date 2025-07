Repubblica: “Martinelli? Ecco perché la Fiorentina non l’ha mandato in Serie B”

La Fiorentina ha deciso di puntare su Martinelli come vice De Gea

La Fiorentina ha deciso di puntare sul giovane Tommaso Martinelli per affiancare l'esperto De Gea . Una scelta di grande responsabilità, considerando l'età del giocatore, che attesta quanto la Fiorentina abbia stima di lui. Dall'altra parte Martinelli si dice orgoglioso di indossare la maglia della sua squadra del cuore.

La fiducia da parte del club però nasce da un aspetto tecnico. Martinelli ha stupito tutti per doti tecniche e di leadership nel suo percorso alla Fiorentina giocando da sotto età nelle diverse categorie giovanili e diventando il titolare della Primavera a 16 anni. Ed è per questo che Martinelli e il suo entourage hanno accolto con grande favore la proposta arrivata dalla Fiorentina di promuoverlo a secondo nella stagione 25/ 26. Una scelta condivisa, ritenuta più adatta al percorso di crescita del ragazzo rispetto a un prestito in Serie B.